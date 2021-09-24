Прохожий нашёл коляску с младенцем в лесу в Нижнем Новгороде

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Прохожий нашёл брошенную коляску с младенцем в лесу Автозаводского района Нижнего Новгорода. Он отнёс ребёнка в полицию, по данному факту прокуратура ведёт проверку, сообщается на сайте регионального ведомства.

Родителей ребёнка поблизости не было . Малыш доставлен в больницу. В данный момент устанавливаются причины происшествия. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Три недели назад тело новорождённого мальчика нашли в лесу городского округа Пушкино. Следователь осмотрел место происшествия, была назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Ранее в мусорном контейнере в центре Москвы была обнаружена живая новорождённая девочка. Ребёнка завернули в куртку и полиэтиленовый пакет.