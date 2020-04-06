Приёмные дочери собирались убить родителей под Курском

https://static.news.ru/photo/577f5030-784e-11ea-b4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две приёмные дочери собирались убить своих опекунов и их детей в селе Старое Роговое Горшеченского района Курской области. Для этого 17-летняя девочка и её 15-летняя приёмная сестра решили отравить опекавших их людей газом.

Погибнуть вместе со взрослыми должны были двое их родных детей и ещё двое других, находящихся на опеке. Инициатором стала старшая из девочек, которая «подбила» младшую на преступление. Причиной стала личная неприязнь девочек к приёмным родителям, сообщает СУ СКР по Курской области.

В ночь на 3 апреля, когда все уснули, девочки открыли вентили газовой плиты на кухне, закрыли дом и ушли. Но по счастливой случайности никто не погиб: проснулся один из взрослых, почуял запах газа и выключил плиту.

Против девочек завели дело о покушении на убийство. Старшую поместили под стражу, а младшую оставили под подпиской о невыезде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Сергей Кравчук сообщил, что каждый шестой ребёнок из приёмной семьи попадает обратно в детский дом потому, что новые родители не могут справиться с его воспитанием.