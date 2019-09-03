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Сотрудники соцзащиты, которые консультировали семью покончившего с собой мальчика, не выявили у него предпосылок к суициду. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Специалисты утверждают, что представители соцзащиты неоднократно навещали семью и общались с мамой и сыном. По их данным, отношения между матерью и ребёнком улучшались, передаёт ТАСС. При этом в департаменте подтвердили,...