Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставрополья Саида Маматханова, который присягнул террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
31 января 2019 года Маматханов в селе Калиновское записал видео, на котором принял присягу главе «Исламского государства» и подтвердил вступление в группировку.
Затем он отправил видеозапись неизвестному, который должен был передать её руководителю ИГ.
Как ранее писал News.ru, Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил жителя Чечни к шести годам колонии по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).