Причиной пожара в анапской многоэтажке стала самодельная сауна

https://static.news.ru/photo/2413a32c-8347-11eb-81d4-96000091f725_660.jpg Фото: Жесть Краснодара и Края/vk.com

Причиной крупного пожара в восьмиэтажном жилом доме в городе Анапа Краснодарского края стала нелегальная сауна, обустроенная одним из жильцов. К такой версии склоняются следователи, которые уже возбудили уголовное дело.

В результате пожара выгорел весь мансардный этаж, повреждены 24 квартиры.

По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения, в том числе сауну. Также им было самостоятельно проведено электричество и другие коммуникации. При этом соответствующих разрешений от контролирующих органов получено не было, — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что в ходе осмотра следователем при участии экспертов-пожаротехников был установлен очаг возгорания, который располагался в районе восьмого этажа. В качестве возможной причины возгорания специалисты называют неисправность электропроводки.

Уголовное дело возбуждено по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Назначена пожаротехническая и оценочная экспертизы, в администрации города и управляющей компании изъята необходимая для следствия документация, идут допросы свидетелей и пострадавших жильцов.

Пожар в многоквартирном доме произошёл в ночь на 12 марта. Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного здания. По уточнённым данным краевого главка МЧС, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 300 жильцов, людей направили во временные пункты размещения. Городские власти подготовили гостиницу для временного расселения пострадавших, писал NEWS.ru.