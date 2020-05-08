Пожарным удалось локализовать возгорание на бывшем арсенале в Удмуртии

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Пожарные и врачи сумели не допустить большого количества жертв при возгорании больницы им. Спасокукоцкого на севере Москвы. Самым сложным оказалось спасти нетранспортабельных людей, подключённых к аппаратам ИВЛ.

Отключать аппараты было нельзя, от аккумулятора они могли бы работать считанные минуты, рассказал пожарный, прибывший на место происшествия одним из первых. К моменту прибытия огнеборцев огонь вырывался из двух окон...