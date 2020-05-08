Пожарным удалось локализовать возгорание на бывшем арсенале в Удмуртии

Возгорание сухой травы на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачёво локализовано, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.
По его словам, в настоящее время пожарные проводят проливку термических очагов с помощью вертолёта.
По завершении работы вертолёта, ориентировочно в 13:00 10 мая, будет принято решение о допуске жителей в квартиры, — отметил он.
Как
Пожар на территории бывшего арсенала в Удмуртии начался днём 9 мая после возгорания сухой травы. По одной из версий, её могли поджечь так называемые чёрные копатели, чтобы облегчить себе поиск старых боеприпасов.
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