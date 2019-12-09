https://static.news.ru/photo/1078ca76-1981-11ea-8a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Огонь в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья продолжает распространяться. В настоящее время его площадь составляет 1000 кв. м.

По данным экстренных служб, тушение пожара осложняют конструктивные особенности здания — оно построено из дерева и имеет разные уровни с мансардой.

Угроза распространения пожара по-прежнему сохраняется, — подчеркнул представитель экстренных служб.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в гостинице находились 30 человек. 29 из них покинули здание самостоятельно, информация о последнем уточняется, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар произошёл в Одинцовском районе Подмосковья. Загорелась трёхэтажная гостиница «Усадьба Ромашково» на улице Советской в одноимённом селе. Огнём были охвачены 400 кв. м. На месте работают крупные силы пожарных, в том числе из Москвы.