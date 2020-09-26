Пожар на складе в Казани раскинулся на площадь в 400 «квадратов»

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На территории Казани 28 сентября загорелось складское помещение. По имеющимся сведениям, огонь раскинулся на площадь в 400 квадратных метров. Об этом журналистам сообщил представитель главного управления МЧС России по Татарстану.

Он отметил, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 11:40 по местному времени. Помещение, в котором случилось возгорание, находится по адресу: улица Короленко, дом 58. Представитель МЧС подчеркнул, что адрес примерный.

Первые прибывшие на место пожарные зафиксировали возгорание в складском одноэтажном здании. В тушении огня принимают участие три ствола РСК-50, лафетный ствол и установка «Кобра». К ликвидации возгорания привлечены 18 единиц специальной техники и 49 человек.

Как заявили в пресс-службе МЧС РФ, горение складского помещения происходит размером в плане 30 на 40 метров. Предварительная площадь — 400 квадратных метров, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, 27 сентября в подмосковном городе Балашиха произошёл пожар в жилом доме. Погибли три человека, ещё один пострадал.