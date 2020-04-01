https://static.news.ru/photo/50fa5fd6-7414-11ea-ba12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Сеть выложили видео, на котором запечатлён момент нападения неизвестного с мачете на продавца магазина «Магнит». Инцидент произошёл на улице Селигерской в Москве. Виновник происшествия скрылся.

Продавца в результате случившегося госпитализировали. На месте происшествия прибыли сотрудники полиции. Нарушитель пока не задержан, ведётся его розыск.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Московской области задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на офис кредитной организации. Уточняется, что похититель пришёл в финансовую организацию, вооружённый ножом, многочисленно извинялся перед сотрудниками офиса, забрал деньги, а затем их потерял.