В Сеть выложили видео, на котором запечатлён момент нападения неизвестного с мачете на продавца магазина «Магнит». Инцидент произошёл на улице Селигерской в Москве. Виновник происшествия скрылся.
Продавца в результате случившегося госпитализировали. На месте происшествия прибыли сотрудники полиции. Нарушитель пока не задержан, ведётся его розыск.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Московской области задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на офис кредитной организации. Уточняется, что похититель пришёл в финансовую организацию, вооружённый ножом, многочисленно извинялся перед сотрудниками офиса, забрал деньги, а затем их потерял.
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