Появилось видео допроса стрелка из Казани: он уверен, что «он бог»

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19-летний Ильназ Галявиев, который во вторник, 11 мая, напал на казанскую гимназию № 175, рассказал на допросе, зачем он это сделал. Видео появилось в Сети.

Летом во мне начал пробуждаться монстр, я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, но ещё больше стал всех ненавидеть. Не смейте мне приписывать психологические и экстрасенсорные ***. Я не ***. Это ваше субъективное мнение, — сказал Галявиев.

На вопрос полицейского, как он осознал, что он бог, кто ему подсказал эту мысль, парень ответил: «Мне никто не говорил, я сам осознал это».

После этого он начал рассуждать о том, что у него нет матери. А те люди, с которыми он живёт, — это не его родители. На вопрос сотрудника, родила ли его эта женщина, молодой человек ответил положительно.

Психиатр, выдавшая Галявиеву справку на получение оружия, не нашла у него отклонений, выяснили правоохранители. Как рассказал источник Life, врач объяснила следователям, что при малейшем подозрении на отклонения она бы назначила расширенное медицинское обследование.

Но каких-либо индивидуальных особенностей она не помнит, потому что через неё за один день проходит очень большой поток людей. Сейчас у женщины изъяли все документы по парню, она сама на допросе.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Нападавшим, по предварительным данным, был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В результате атаки погибли, по последним данным, восемь человек, кроме того, 21 получил ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура, писал NEWS.ru.