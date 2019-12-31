https://static.news.ru/photo/4a0ab9e6-2cb6-11ea-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская семилетняя девочка, которая пропала в новогоднюю ночь и впоследствии была найдена, сама вышла из дома на улицу. Она жила в антисанитарных условиях в квартире, где никогда не запирали входную дверь

В тот момент родители уже спали. Внутри жилья все вещи оказались разбросанными, а вместо унитаза использовалось обыкновенное ведро. Его поставили в туалете на место сантехники. По данным РЕН ТВ, ранее из этой семьи уже изъяли двоих детей.

Женщина, которую разыскивали как похитительницу, была найдена вместе с ребёнком в метро. По её словам, она нашла малышку одну на улице и не смогла пройти мимо.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно об исчезновении девочки у подъезда дома по улице Яблочкова. Несколько часов спустя женщину, которая её увела, нашли и допросили в полиции.