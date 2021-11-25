Появились первые задержанные по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

В деле об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области появились первые задержанные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники.
Сейчас идут следственные действия. Уже есть первые задержанные, — рассказал собеседник агентства.
В свою очередь «Известия» со ссылкой на СК РФ
По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.
Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своём Telegram-канале
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В экстренные службы поступило сообщение о задымлении. В забое находились 287 человек. Изначально сообщалось о 10 пострадавших.
Погибли 11 горняков, более 45 находятся в больнице. В зaбое остаются 35 человек. Позже были найдены тела трёх горноспасателей, и числo жертв аварии возросло до 14.
Глава Кемеровской области Cергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим в шахте, он продлится с 26 по 28 ноября.