Появились первые задержанные по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

В деле об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области появились первые задержанные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники.

Сейчас идут следственные действия. Уже есть первые задержанные, — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь «Известия» со ссылкой на СК РФ сообщают о том, что были задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная».

По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своём Telegram-канале рассказал о том, что в 2021 году специалисты ведомства выявили на шахте 914 нарушений. С начала года на шахте было проведено 127 проверок, девять раз её работу приостанавливали. Общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В экстренные службы поступило сообщение о задымлении. В забое находились 287 человек. Изначально сообщалось о 10 пострадавших.

Погибли 11 горняков, более 45 находятся в больнице. В зaбое остаются 35 человек. Позже были найдены тела трёх горноспасателей, и числo жертв аварии возросло до 14.

Глава Кемеровской области Cергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим в шахте, он продлится с 26 по 28 ноября.