Появились кадры задержания сторонника ИГ в общежитии МИРЭА

ФСБ опубликовала видео с задержанием сторонника Исламского государства (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) выходца из Средней Азии, учившегося в МИРЭА, который оправдывал террористическую деятельность и призывал к вооружённому установлению халифата в Сирии и Ираке, передаёт RT.

На кадрах показано , как сотрудники ФСБ заходят в комнату молодого человека, момент задержания, а также видеофайлы с мобильного телефона студента. Отмечается, что в ходе операции ФСБ взаимодействовала с МВД и Росгвардией.

По данным следствия, юноша неоднократно оправдывал боевиков ИГ, пропагандировал в Сети соответствующую идеологию и призывал к вооружённому построению халифата в Ираке и Сирии. Кроме того, он распространял материалы, которые способствовали формированию негативного отношения к традиционным формам ислама и другим религиям. В отношении студента возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Красноярске арестован мигрант из Центральной Азии, который пропагандировал идеи терроризма. Он призывал одного из жителей города к дестабилизации обстановки и работы органов власти.