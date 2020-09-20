Потерпевшие по делу Фургала заявили иск на полтора миллиарда рублей 

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Потерпевшие по уголовному делу, фигурантом которого стал экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заявили гражданский иск к нему на полтора миллиарда рублей. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала Мосгорсуда, где рассматриваются жалобы защиты бывшего чиновника.

О заявленном иске стало известно во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на арест, который был наложен следствием и судом на имущество родственницы Фургала. Сумма арестованного имущества составляет 400 тысяч долларов.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.