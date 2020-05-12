Потерпевшего по делу «Омбудсмена полиции» уволили из-за интимных фото

https://static.news.ru/photo/8cd95eae-9443-11ea-8b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проходящий в качестве потерпевшего по делу проекта «Омбудсмен полиции» Курбанов Р.А. был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Речь идёт о непристойных фотографиях. Это следует из материалов Мосгорсуда, признавшего решение законным.

Основанием для увольнения послужило заключение служебной проверки, утверждённое 11 октября 2017 года, согласно которому полицейский направлял свои личные фото интимного содержания третьим лицам, осознавая при этом, что они могут быть распространены дальше. Приказ подписан начальником УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщала, что потерпевшим по делу «Омбудсмена полиции» является специалист 4-го отделения (морально-психологического обеспечения) отдела по работе с личным составом УВД на Московском метрополитене Р. Курбанов.

«Омбудсмен полиции» — анонимный Telegram-канал, который рассказывал о нарушениях внутри системы МВД. Публикации основывались на инсайдерской информации.

Силовики вычислили создателя паблика. Им оказался Владимир Воронцов. Его задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки. Тот свою вину отрицает. 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, писал NEWS.ru.