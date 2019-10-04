https://static.news.ru/photo/0735a338-be07-11e9-a976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В ДТП с микроавтобусом на автодороге «Лена» на территории Якутии 5 октября пострадали шесть человек. Двое из них отказались от госпитализации, остальных отпустили на амбулаторное лечение домой.

Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регионального Минздрава.

После осмотра четыре человека в удовлетворительном состоянии отпущены домой на амбулаторное лечение, один из них отказался от госпитализации, одна женщина доставлена с травмами средней тяжести в Мегино-Кангаласскую ЦРБ, — передаёт сообщение пресс-службы Минздрава Якутии РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что женщина подписала отказ от госпитализации утром 6 октября.

Ранее News.ru писал, что в Якутии в аварии с участием микроавтобуса пострадали девять человек. На 158-м км федеральной трассы «Вилюй» транспортное средство опрокинулось, после чего загорелось. Сообщалось, что водитель мог превысить скоростной режим.