https://static.news.ru/photo/0ede9d06-ed32-11e9-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга рассказала, как на неё упал горящий мужчина. В момент ЧП она несла с собой кота.

По словам женщины, всё произошло очень быстро, передаёт РЕН ТВ.

Я даже испугаться не успела, я больше переживала за кота, потому что кота несла в руках. Встала, а тут скорая недалеко была, мы туда прошли, — поделилась она.

Женщина отметила, что остальные детали могут рассказать её родственники, которые видели всё со стороны. Она чувствует себя удовлетворительно, повредила только ноги.

Слава богу, ангел-хранитель был со мной, что я жива-здорова, относительно здорова, — подчеркнула она.

Мать потерпевшей сравнила упавшего с «огненным шаром».

Как писал NEWS.ru, женщина 1967 года рождения из Санкт-Петербурга попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги, после того как на неё упал с крыши трёхэтажного дома горящий мужчина.

2 января спасателям поступил звонок о возгорании в доме 29 на улице Боровой. Очевидцы сообщили, что некий мужчина упал с крыши ремонтируемого здания.

Прибывшие на место экстренные службы констатировали, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.