Посольство России в Иране выясняет информацию о наличии россиян на борту украинского пассажирского лайнера. Списки погибших пока уточняются. Об этом
Пока никакой информации на этот счёт нет, мы находимся в контакте со всеми компетентными службами и выясняем, были ли граждане РФ на борту разбившегося самолета, — привело слова атташе посольства РИА Новости.
Как стало известно, на борту самолёта находились 170 человек. Никто из них не выжил.
Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель посольства Украины в Иране сообщил, что списки погибших на данный момент устанавливаются.
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