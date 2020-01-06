https://static.news.ru/photo/b1927306-31d9-11ea-8ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian_RCS/twitter.com

Посольство России в Иране выясняет информацию о наличии россиян на борту украинского пассажирского лайнера. Списки погибших пока уточняются. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на атташе российского посольства в Тегеране Андрея Ганенко.

Пока никакой информации на этот счёт нет, мы находимся в контакте со всеми компетентными службами и выясняем, были ли граждане РФ на борту разбившегося самолета, — привело слова атташе посольства РИА Новости.

Как стало известно, на борту самолёта находились 170 человек. Никто из них не выжил.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель посольства Украины в Иране сообщил, что списки погибших на данный момент устанавливаются.