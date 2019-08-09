https://static.news.ru/photo/e758e0ae-bb98-11e9-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы Фонда борьбы с коррупцией, сообщил, что силовики задержали по меньшей мере четырёх человек в ходе обысков в офисе студии «Навальный Live» блогера Алексея Навального.

Он добавил, что обыск проводится в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, задержано уже более девяти человек. Точными данными пока никто не располагает, передаёт ТАСС .

По объединённому уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка после несанкционированного митинга 27 июля арестованы 12 человек.

10 августа полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Ранее суды наложили арест на 100 счетов физических и юридических лиц по делу ФБК оппозиционера Алексея Навального. Следователи считают, что через ФБК «отмывались» деньги, писал News.ru.