https://static.news.ru/photo/d3dfab20-b9d6-11e9-bcf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суды наложили арест на 100 счетов физических и юридических лиц по делу Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Следователи считают, что через ФБК «отмывались» деньги.

Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций ФБК и «Защита прав граждан», а также физических и юридических лиц переданы в кредитные организации, — сообщили журналистам в пресс-службе СКР.

В рамках дела сыщики проводят обыски как в офисах организации, так и у её сотрудников, изымают вещи и документы.

Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила об обыске в офисе фонда. News.ru писал об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились по уголовному делу об отмывании денег. Сейчас все трое находятся на допросе в СК.

Следователи полагают, что имеющие отношение к деятельности ФБК лица с января 2016 года по декабрь 2018-го получили крупную сумму от третьих лиц в рублях и иностранной валюте. СК считает, что средства были получены преступным путём.

После этого сотрудники фонда Навального перевели деньги на расчётные счета и таким образом их «отмыли».