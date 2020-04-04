Полуголый испанец, угрожал полиции катанами и кричал, что болен COVID-19

Полиция Мадрида задержала полураздетого мужчину, который ходил с двумя катанами по улице Асьенда де Павонес в районе Мораталас.
Арест мужчины выложили на официальной странице Национальной полиции Испании в Twitter.
На видео запечатлено, как задержанный разгуливает на автомобильной дороге. Затем подъезжает полиция, которая пытается окружить мужчину с помощью полицейских автомобилей и сотрудников правоохранительных органов. Им какое-то время это не удаётся, так как мужчина беспрерывно машет своим оружием. Но спустя время его всё же задерживают.
Испанское издание Europa Press сообщает, что мужчина кричал, что болен коронавирусом, а также то, что он «бог» и «идёт убивать». Отмечается, что с большой вероятностью, у задержанного есть нарушения в психике. Издание поясняет, что мужчину какое-то время не могли задержать, так как он размахивал катанами, лезвия которых около метра.
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