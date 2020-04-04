Полуголый испанец, угрожал полиции катанами и кричал, что болен COVID-19

https://static.news.ru/photo/ff6f5b56-7604-11ea-9295-fa163e074e61_660.jpg Фото: avanzu /pixabay.com

Полиция Мадрида задержала полураздетого мужчину, который ходил с двумя катанами по улице Асьенда де Павонес в районе Мораталас.

Арест мужчины выложили на официальной странице Национальной полиции Испании в Twitter.

На видео запечатлено, как задержанный разгуливает на автомобильной дороге. Затем подъезжает полиция, которая пытается окружить мужчину с помощью полицейских автомобилей и сотрудников правоохранительных органов. Им какое-то время это не удаётся, так как мужчина беспрерывно машет своим оружием. Но спустя время его всё же задерживают.

Detenido en #Madrid un individuo que, con dos catanas, intentÃ³ agredir a varios agentes mientras decÃ­a estar contagiado. #COVID19 pic.twitter.com/OSyLlJkUfw — PolicÃ­a Nacional (@policia) April 3, 2020

Испанское издание Europa Press сообщает, что мужчина кричал , что болен коронавирусом, а также то, что он «бог» и «идёт убивать». Отмечается, что с большой вероятностью, у задержанного есть нарушения в психике. Издание поясняет, что мужчину какое-то время не могли задержать, так как он размахивал катанами, лезвия которых около метра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в аэропорту Домодедово полуголый мужчина устроил перепалку с сотрудниками пограничного контроля. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Уточняется, что мужчина находился в нетрезвом виде.