Полиция завела дело на избившего водителя такси пассажира

https://static.news.ru/photo/0fbed472-8de4-11ea-9fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях в отношении пассажира, напавшего на водителя такси.

Инцидент произошёл в ночь на 2 мая на Коровьем Валу. В правоохранительные органы обратился 33-летний потерпевший, который пожаловался на то, что ему были причинены телесные повреждения.

Полиция установила личность злоумышленника. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по столице.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель такси в Москве подрался с пассажиркой. Причиной конфликта стала проблема с пропуском — QR-код не считывался, из-за этого водитель решил прервать поездку. Пассажирка отказалась выходить из автомобиля и начала оскорблять водителя. Тот вытолкнул девушку из машины и несколько раз ударил, когда она попыталась вновь сесть в салон.