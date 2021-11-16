Полиция задержала сына пенсионера, убитого в Санкт-Петербурге

Полиция задержала сына пожилого мужчины, расчленённое тело которого было найдено в реке Смоленке в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, мужчина может быть причастным к убийству собственного отца, сообщает «Фонтанка».

Останки погибшего были найдены в реке на Васильевском острове, они лежали в дорожной сумке. Там же был найден и паспорт 66-летнего мужчины, об исчезновении которого родственники заявили два дня назад. Тело нашёл рабочий, который укреплял набережную рядом с мостом Кораблестроителей.

Известно, что пенсионер пропал 13 ноября. Уходя из своего дома в Выборгском районе, он сообщил дочери, что заедет к сыну, который проживает на Новосмоленской набережной. Утром отец не вернулся, дочь обратилась в полицию. Мужчину искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтёры.

Сын пропавшего пенсионера подтвердил, что отец действительно заезжал к нему, но потом якобы отправился в какую-то поездку. На тот момент телефон пенсионера уже был выключен. Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что в три часа ночи некий мужчина вёз от дома, где живёт сын убитого, тележку на колёсиках. Тележка была похода на ту, к которой кто-то привязал сумку с частями тела.

По версии следствия, 14 ноября сын застрелил отца из охотничьего ружья, сообщает РЕН ТВ. А после расчленил его труп и выбросил в реку. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее Подольский городской суд оправдал экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого присяжные сочли невиновным в убийстве зампредседателя Общественной палаты Евгении Исаенковой. Будет ли обвинение обжаловать данный вердикт, неизвестно.