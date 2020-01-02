https://static.news.ru/photo/8f828268-2d67-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили людей, напавших на мужчину в центре Москвы. Они были задержаны в декабре 2019 года.

Кроме того, полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемых. Они нашли там телефоны, травматический пистолет, сканеры автосигнализации и личные записи, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник.

Одному из возможных преступников предъявили обвинение в убийстве.

Инцидент произошёл 16 декабря 2019 года на улице Солянка. Нападавшие вышли из автомобиля, преградили путь переходившему дорогу человеку и расстреляли его из огнестрельного оружия. В результате ЧП пострадавший умер на месте.

Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.