Сотрудники правоохранительных органов обнаружили людей, напавших на мужчину в центре Москвы. Они были задержаны в декабре 2019 года.
Кроме того, полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемых. Они нашли там телефоны, травматический пистолет, сканеры автосигнализации и личные записи,
Одному из возможных преступников предъявили обвинение в убийстве.
Инцидент произошёл 16 декабря 2019 года на улице Солянка. Нападавшие вышли из автомобиля, преградили путь переходившему дорогу человеку и расстреляли его из огнестрельного оружия. В результате ЧП пострадавший умер на месте.
Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен