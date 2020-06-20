Полиция Севастополя задержала серийного насильника

https://static.news.ru/photo/269771b8-b305-11ea-b7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: crim.sledcom.ru

В Севастополе задержан подозреваемый в серийных изнасилованиях. Свои преступления сексуального характера мужчина совершал в безлюдных местах Севастополя и Ялты с 2014 года. Жертвами насильника стали не менее десяти школьниц и женщин.

Как сообщает крымское управление СК РФ, задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Доказательства его вины были получены благодаря экспертным возможностям, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений

В настоящее время следователи установили причастность мужчины к более десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Следствие готовится предъявить задержанному обвинение и выйти суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что тулунскому маньяку, который более 25 лет насиловал и убивал женщин, вынесли окончательное обвинение. Суд над 52-летним преступником начнётся после того, как он ознакомится со всеми ста томами уголовного дела. Тулунский маньяк появился в небольшом иркутском городе в 1992 году. По версии следствия, именно тогда обвиняемый начал совершать преступления. На тот момент мужчине было 24 года, а когда его задержали зимой 2019-го, ему перевалило за 50. Следователи подозревали злоумышленника лишь в 11 изнасилованиях, произошедших с 2001 по 2012 год. Позднее стало известно, что он причастен ещё как минимум к 13 аналогичным преступлениям.