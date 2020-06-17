Следователи рассказали, почему тулунского маньяка не могли поймать 30 лет

https://static.news.ru/photo/9aaf2bc0-b0aa-11ea-8712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тулунскому маньяку, который более 25 лет насиловал и убивал женщин, вынесли окончательное обвинение. Суд над 52-летним преступником начнётся после того, как он ознакомится со всеми ста томами уголовного дела.

Тулунский маньяк появился в небольшом иркутском городе в 1992 году. По версии следствия, именно тогда обвиняемый начал совершать преступления. На тот момент мужчине было 24 года, а когда его задержали зимой 2019-го, ему перевалило за 50. Следователи подозревали злоумышленника лишь в 11 изнасилованиях, произошедших с 2001 по 2012 год. Позднее стало известно, что он причастен ещё как минимум к 13 аналогичным преступлениям.

Сначала маньяк не убивал женщин, а уводил их в пустынные места и насиловал. Однако спустя некоторое время выяснилось, что две его жертвы были убиты. Скорее всего, преступник боялся быть опознанным и таким образом решил замести следы, передаёт телеканал «360».

Установить личность долго не могли из-за того, что женщины давали противоречивые показания по поводу внешности преступника. Основными приметами насильника были усы, коричневая кепка и запах солярки от одежды. Жертвы также описывали его как мужчину от 40 до 65 лет. Но по таким приметам под подозрение попадал каждый шофёр, рабочий угольного карьера или котельной.

Все изнасилования с одинаковым почерком объединили в серию только к 2010-м годам, но и после этого расследование долгое время не давало результатов — биологический материал с мест преступления анализировали, проводили опросы и тестирования населения.

Первые результаты появились после того, как в Тулун приехала оперативная группа, поймавшая ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего больше людей, чем Чикатило. Следователи повторно опросили пострадавших и свидетелей, составили фотороботы, которые развесили по городу и распространили в СМИ и социальных сетях.

В 2019 году в одном из этих портретов местный житель узнал своего соседа и сообщил об этом полицейским. Экспертиза показала, что ДНК задержанного полностью совпадает с ДНК преступника. Им оказался 51-летний бульдозерист с местного угольного разреза. У мужчины была жена и двое взрослых детей. Никто из них до последнего не верил, что отец и муж мог совершать такие преступления.

В данное время мужчину ждёт суд. Его обвиняют в убийствах, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Однако заседание начнётся после того, как обвиняемый ознакомится со всеми материалами дела.

Ранее NEWS.ru писал, что в самарской исправительной колонии найден мёртвым Артём Семёнов, осуждённый за несколько нападений на женщин. В своё время он стал известен как тольяттинский маньяк с ножом. Как сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области, при осмотре тела признаков насилия выявлено не было. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия.

Семёнов нападал на женщин на улицах Тольятти, подстерегая их в безлюдных местах. Он ничего не похищал и не выдвигал никаких требований — наносил жертвам ножевые ранения и убегал. Следствие подозревало его в шести эпизодах, однако молодой человек сознался только в пяти.

По его словам, на преступления он пошёл после расставания с любимой девушкой. На момент задержания в конце 2018-го ему было 22 года. Семёнову назначили наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Суд признал его виновным во всех шести нападениях.