Полиция проверяет версию об инсценировке ограбления вдовы Градского

Полиция проводит расследование ограбления вдовы Александра Градского на 100 млн рублей и проверяет, в том числе версию о возможной инсценировке ограбления. У оперативников возникло множество вопросов по поводу инцидента, сообщает KP.RU. В частности, зачем было хранить такую огромную сумму дома под кроватью.

Из рассказа Коташенко следует , что в воскресенье днём на дороге в районе посёлка Новоглаголево под Наро-Фоминском в её автомобиль на своей машине врезались неизвестные. И под угрозой пистолета пересели в авто женщины, заставив её вернуться в особняк. Там Коташенко указала, где лежат деньги, после грабители заставили вдову довезти их до Апрелевки, где пересели на белый Mersedes и укатили на нём в неизвестность.

Детали этого рассказа вызвали у сыщиков некоторое недоумение. В частности, крайне сложно поверить в то, что простые автоподставщики внезапно нарвались на такую богатую женщину. Скорее всего, за вдовой музыканта наблюдали несколько дней. При этом они откуда-то точно знали, что в доме хранятся большие ценности и устроили аварию в двух километрах от особняка, точно угадав с местом ДТП.

На машине владелицы дома они проехали через КПП на территорию охраняемого по периметру коттеджного поселка. Таким же способом выехали, забрав деньги. От Новоглаголево до Апрелевки всего ничего. Там преступников уже ждал на машине четвёртый подельник, — рассказал изданию собственный источник в правоохранительных органах.

Но самыми странными полицейским показались две детали: почему Коташенко хранила дома такую огромную сумму и то, что заявление в полицию было написано спустя семь часов после происшествия.

Якобы преступники угрожали ей, что если она пойдет в полицию, позже они вернутся, убьют её и детей. Однако в итоге она все-таки решилась сообщить, — аргументирует собеседник издания.

Ранее сообщалось, что сомнения в подлинности истории с ограблением высказал звёздный адвокат Сергей Жорин. Он также выразил недоумение слишком поздним обращением вдовы Градского в полицию. И предположил, что если это инсценировка, то женщина ведёт себя «глупо», так как всё в итоге вскроется.