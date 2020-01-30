https://static.news.ru/photo/73c9db24-4348-11ea-9718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Сотрудники полиции, задержавшие журналиста Ивана Голунова летом в 2019 году, входили в состав преступной группы. По версии следствия её возглавлял начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Следствием установлено, что Роман Феофанов входил в состав преступной группы, которую возглавлял начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков УМВД по ЗАО Игорь Ляховец, — заявил следователь.

Оперативник обвиняется в превышение должностных полномочий (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК), фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ), а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также в незаконном приобретении, хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Также в ходе заседания выяснилось, что 30 мая 2019 года генерал Пучков вынес постановление о проведении обыска в жилище журналиста Голунова. Сам Иван Голунов был задержан лишь 6 июня 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что экс сотрудники антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы обвиняются в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Никто из них вины не признает.