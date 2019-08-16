Режим ЧС введён в Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе Приморского края в связи с подтоплениями.
Кроме того, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе, сообщает
Как писал News.ru ранее, представитель регионального УФСБ РФ сообщил, что несколько сотен иностранных шхун укрылись от тайфуна «Кроса» вдоль берегов Приморского края. Многие суда пострадали и подняли флаг «Терплю бедствие» в соответствии с международным сводом сигналов.