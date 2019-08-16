https://static.news.ru/photo/c376fbb0-c090-11e9-856a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Режим ЧС введён в Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе Приморского края в связи с подтоплениями.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе, сообщает администрация Приморского края.

Как писал News.ru ранее, представитель регионального УФСБ РФ сообщил, что несколько сотен иностранных шхун укрылись от тайфуна «Кроса» вдоль берегов Приморского края. Многие суда пострадали и подняли флаг «Терплю бедствие» в соответствии с международным сводом сигналов.