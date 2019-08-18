https://static.news.ru/photo/861a7ac0-c19a-11e9-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Увлекавшийся паркуром 13-летний житель Ельца упал с крыши девятиэтажного дома.

Инцидент произошёл на улице Королёва. Школьник получил несовместимые с жизнь травмы и умер на месте происшествия.

В настоящее время все обстоятельства гибели подростка выясняют сотрудники СКР по Липецкой области. По их словам, мальчик тренировался на крыше в компании друзей. Все они являются детьми из благополучных семей, сообщает « Регион онлайн ».

Ранее News.ru писал, что в Дагестане погиб подросток в результате падения автомобиля с обрыва. Мальчик ехал в машине с отцом. Мужчина выжил и находится в больнице.