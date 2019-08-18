Увлекавшийся паркуром 13-летний житель Ельца упал с крыши девятиэтажного дома.
Инцидент произошёл на улице Королёва. Школьник получил несовместимые с жизнь травмы и умер на месте происшествия.
В настоящее время все обстоятельства гибели подростка выясняют сотрудники СКР по Липецкой области. По их словам, мальчик тренировался на крыше в компании друзей. Все они являются детьми из благополучных семей, сообщает «
Ранее News.ru писал, что в Дагестане погиб подросток в результате падения автомобиля с обрыва. Мальчик ехал в машине с отцом. Мужчина выжил и находится в больнице.