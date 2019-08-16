https://static.news.ru/photo/7bc8da5e-c10d-11e9-8c88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Авария с участием автомобиля УАЗ произошла в селении Гочоб Чародинского района Дагестана.

По данным пресс-службы МВД республики, машина упала с обрыва, в результате чего погиб 11-летний мальчик.

Отец подростка, который также находился в автомобиле, госпитализирован.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что число сообщивших о травмах, полученных в ДТП с участием пассажирского автобуса в Перми, достигло 32 человек. Среди госпитализированных 10 детей.