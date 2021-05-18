«Подражатель» Галявиева заставил срочно эвакуировать казанскую гимназию

https://static.news.ru/photo/9b4a5fac-b890-11eb-a764-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В Казани были вынуждены экстренно эвакуировать гимназию № 40 из-за сообщения одного из школьников. Ученик шестого класса заявил, что намерен убить одноклассника «так же, как Ильназ» (казанский стрелок Ильназ Галявиев), пишет Telegram-канал Life Shot.

В результате заявления школьника директор образовательного учреждения принял решение об эвакуации. На месте работает группа кинологов.

Личность угрожавшего уже установлена . Как выяснилось, 12-летний мальчик стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Его диагноз не уточняется.

Утром 11 мая на казанскую гимназию № 175 произошло вооружённое нападение. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что школу в Казани эвакуировали из-за анонимного сообщения о возможном нахождении взрывного устройства в здании образовательного учреждения. Аноним, который сообщил о бомбе, представился «сообщником Галявиева». Всех детей и педагогов вывели на улицу, а на месте дежурят полиция, скорая и пожарные.