Подозреваемый в убийстве банкира был задержан в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Белоруссии подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, сообщает РИА Новости. Как отмечалось ранее, убийцей мог оказаться бывший партнёр предпринимателя.

Подозреваемый в убийстве Михаила Яхонтова, его жены и ребёнка задержан на территории Белоруссии, — сказал собеседник агентства.

Сейчас решается вопрос о его доставлении в Москву.

Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили накануне, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь.

Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. По этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также обязали выплатить больше 2 млрд рублей по гражданскому иску.