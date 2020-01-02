Петарда взорвалась в руках у жителя Омска. Происшествие попало на видео.
На кадрах видно, как взрывается пиротехника, после чего мужчина падает на землю. К нему сразу подбежали знакомые.
По словам очевидца, для пострадавшего не вызывали скорую помощь — он покинул двор самостоятельно.
Как ранее писал NEWS.ru, 204 человека получили травмы при праздновании Нового года в Италии. Кроме того, один пострадавший погиб. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое. По данным МВД страны, главной причиной получения повреждений стали петарды.
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