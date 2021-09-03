Под Севастополем грунт накрыл пляж, есть пострадавшие

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Два человека пострадали в результате схода грунта на пляж под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По имеющимся данным, инцидент произошёл около 15:25 в воскресенье, 5 сентября, на побережье в посёлке Любимовка.

Пострадали двое отдыхающих — мужчина и женщина. Им оказана первая помощь, пострадавшие госпитализированы.

Спасатели отмечают, что состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.

Сообщается также, что для оказания помощи привлекалось 30 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Сахалине спасатели нашли тело подростка, в конце августа отдыхавшего с матерью на море и пропавшего без вести. Тело женщины нашли ранее, она утонула.