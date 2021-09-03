Под Севастополем грунт накрыл пляж, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате схода грунта на пляж под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По имеющимся данным, инцидент
Пострадали двое отдыхающих — мужчина и женщина. Им оказана первая помощь, пострадавшие госпитализированы.
Спасатели отмечают, что состояние пострадавших оценивается как тяжёлое.
Сообщается также, что для оказания помощи привлекалось 30 человек и девять единиц техники.
Ранее сообщалось, что на Сахалине спасатели нашли тело подростка, в конце августа отдыхавшего с матерью на море и пропавшего без вести. Тело женщины нашли ранее, она утонула.