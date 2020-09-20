Под Серпуховом нашли самовольно похороненного младенца

https://static.news.ru/photo/868f2c96-fb30-11ea-afaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца вблизи деревни Лукино городского округа Серпухов Московской области. По предварительным данным, 20-летняя мать самостоятельно похоронила своего месячного сына на кладбище.

Обнаружена могила, из которой извлечено тело младенца без видимых признаков насильственной смерти. По окончанию осмотра назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребёнка, — цитирует РИА Новости сообщение ГСУ СК РФ по Московской области.

Мать младенца уже опросили и составили акт о её жилищно-бытовых условиях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Московской области начала проверку по факту нахождения тела младенца в мусорном контейнере на территории региона. Мёртвый ребёнок был найден между гаражами неподалёку от подмосковной деревни Дубровка. В настоящее время прокуроры ищут мать покойного младенца. Также проводится проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства и условия произошедшего.