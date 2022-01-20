Под Новосибирском школьник выстрелил однокласснику в лоб из пневматики

Пятиклассник в школе села Ленинское под Новосибирском случайно выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника и попал тому в лоб. По факту произошедшего проводится расследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции установили, что в школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета, — говорится в сообщении.

У ребёнка изъяли пистолет и направили его на экспертизу. Кроме того, в полицию поступило заявление по факту случившегося от законного представителя пострадавшего. На текущий день правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Минобразования Новосибирской области журналистам сообщили, что инцидент произошёл 19 января в Ленинской средней школе № 47 Новосибирского района во время урока физкультуры. Школьник отказался от занятий, когда остальные дети пошли на лыжах. В какой-то момент он решил пострелять и случайно попал в лоб однокласснику. После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать школу.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что для того чтобы ребёнок не пошёл расстреливать одноклассников и учителей, в школе изначально должна быть создана безопасная среда, где никто не подвергается нападкам. По её словам, обычно предвестниками проблем являются обиженные дети.