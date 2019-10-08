https://static.news.ru/photo/d0398978-e9b0-11e9-b157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дальневосточное СУТ СК России/vk.com

Следственные органы начали проверку по факту падения при попытке взлететь самолёта «Альбатрос» под Магаданом.

Инцидент произошёл 8 октября при взлёте с посадочной площадки «Магадан-13» в Магаданской области. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился лишь пилот, который не пострадал.

У самолёта повреждена нижняя часть фюзеляжа. Следствием рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности, — говорится в сообщении на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).