Следственные органы начали проверку по факту падения при попытке взлететь самолёта «Альбатрос» под Магаданом.
Инцидент произошёл 8 октября при взлёте с посадочной площадки «Магадан-13» в Магаданской области. По предварительным данным, на борту воздушного судна находился лишь пилот, который не пострадал.
У самолёта повреждена нижняя часть фюзеляжа. Следствием рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности, — говорится в сообщении на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
В настоящее время проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта).