Под Харьковом продолжают поиски трёх пассажиров рухнувшего Ан-26

https://static.news.ru/photo/c04a6d92-ffbd-11ea-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Национальная полиция Украины

В Харьковской области до сих пор ищут трёх находившихся на борту самолёта Ан-26, который потерпел крушение вечером 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Погибли 22 человека и 2 человека травмированы, они госпитализированы в больницу, поиски трёх человек продолжаются, — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт, на его борту находились 27 человек. Как выяснилось позже, один курсант не был допущен к полёту.

В результате катастрофы выжили двое курсантов — они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура.