Под Екатеринбургом в бочке найдено тело воспитательницы

https://static.news.ru/photo/49b17766-2f15-11eb-b800-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/gu_mvd_so_66

В Свердловской области в бочке было обнаружено тело 35-летней женщины.

Воспитательница детского сада пропала накануне, сказав своему сыну, что купит себе подарок к приближающемуся дню рождения, пишет РЕН ТВ.

Полицейские нашли тело женщины на её дачном участке в одной из садовых бочек, рядом были разбросаны пустые упаковки из-под лекарств. По словам правоохранителей, на теле женщины нет следов насилия.

Причину смерти воспитательницы установят судмедэксперты.

Скончавшаяся с февраля наблюдалась у врачей и проходила лечение от невроза. Такой диагноз ей поставили после смерти её близкой подруги.

У покойной остались муж и двое маленьких детей.

Ранее NEWS.ru писал, что боец смешанных единоборств и тренер Алексей Кубарев найден мёртвым в здании «Союза контактного спорта Кутузовский» в Москве. Рядом с ним на столе лежала банковская карта с остатками порошка, который будет изучен следователями. Точную причину смерти спортсмена ещё только предстоит уточнить специалистам, однако, по предварительной версии, Кубарев мог скончаться от сердечной недостаточности.