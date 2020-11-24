Боец MMA Кубарев найден мёртвым в Москве

https://static.news.ru/photo/9a91ffde-2ee3-11eb-a9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: СКС Кутузовский

Боец смешанных единоборств (MMA) и тренер Алексей Кубарев найден мёртвым в здании «Союза контактного спорта Кутузовский» в Москве, президентом которого он являлся.

Как сообщает РЕН ТВ, тело Кубарева было обнаружено на диване. Рядом с ним на столе лежала банковская карта с остатками порошка, который будет изучен следователями. Точную причину смерти спортсмена ещё только предстоит уточнить специалистам, однако, по предварительной версии, Кубарев мог скончаться от сердечной недостаточности.

Кубарев был тренером и президентом «Союза контактного спорта Кутузовский».

Как сообщал NEWS.ru, в последнюю неделю в России произошло сразу несколько инцидентов с бойцами MMA. Так, 13 ноября боец ММА Сергей Харитонов был госпитализирован в больницу после того, как в «Лужниках» на него напал другой спортсмен — Адам Яндиев.

Нападавший ударил Харитонова кастетом в лицо, от чего тот получил травмы челюсти и перелом носа. В больнице Харитонова прооперировали. Впоследствии выяснилось, что причиной конфликта стал долг Яндиева Харитонову на сумму порядка 2 млн рублей.

Сергей Харитонов позднее дал эксклюзивное интервью NEWS.ru и рассказал о конфликте с Яндиевым.