Боец MMA Кубарев найден мёртвым в Москве

Боец смешанных единоборств (MMA) и тренер Алексей Кубарев найден мёртвым в здании «Союза контактного спорта Кутузовский» в Москве, президентом которого он являлся.
Как
Кубарев был тренером и президентом «Союза контактного спорта Кутузовский».
Как сообщал NEWS.ru, в последнюю неделю в России произошло сразу несколько инцидентов с бойцами MMA. Так, 13 ноября боец ММА Сергей Харитонов был госпитализирован в больницу после того, как в «Лужниках» на него напал другой спортсмен — Адам Яндиев.
Нападавший ударил Харитонова кастетом в лицо, от чего тот получил травмы челюсти и перелом носа. В больнице Харитонова прооперировали. Впоследствии выяснилось, что причиной конфликта стал долг Яндиева Харитонову на сумму порядка 2 млн рублей.
Сергей Харитонов позднее дал эксклюзивное интервью NEWS.ru и рассказал о конфликте с Яндиевым.