Боец MMA Сергей Харитонов будет прооперирован после драки

https://static.news.ru/photo/e221db02-261a-11eb-8afa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова прооперируют после перелома носа, который был получен им в драке с другим бойцом — Адамом Яндиевым, напавшим на спортсмена со спины и ударившим его кастетом, сообщил источник.

Сергей будет прооперирован в субботу из-за травмы носа, — сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что после нападения Яндиева у Харитонова диагностировано сотрясение мозга, кроме этого, повреждён правый глаз.

Как сообщал NEWS.ru, 13 ноября боец ММА Сергей Харитонов был госпитализирован в больницу после нападения неизвестного. Затем выяснилось, что человеком, нанёсшим травмы Харитонову, был другой боец — Адам Яндиев. Между спортсменами произошёл конфликт на одном из мероприятий в столичных «Лужниках».

Затем в Сети появилось видео драки Яндиева с Харитоновым.

Как рассказал боец смешанных единоборств Руслан Абдо, друг Харитонова, сначала Яндиев подрался с ним. Затем приехал Харитонов и тоже пострадал от взбесившегося Яндиева.