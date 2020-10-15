Под Челябинском разгорелся лесной пожар площадью 25 га

https://static.news.ru/photo/eb8be40c-0eb0-11eb-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

На территории Каслинского района Челябинской области произошёл лесной пожар. Огонь раскинулся на площадь в 25 га. В настоящее время возгорание ликвидируют спасатели и работники сельхоза. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-центра ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сейчас в Каслинском районе горит лесная подстилка. На месте крупного пожара работает усиленная группа. Работу людей, старающихся ликвидировать возгорание, осложняют ветреная погода и особенности ландшафта — горная болотистая местность. В МЧС подчеркнули, что пожар не представляет угрозы для населённых пунктов.

За прошедшие 24 часа в Челябинской области были официально зарегистрированы десять лесных пожаров. Их общая площадь — 76,6 га. На территории большинства районов региона сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Пожароопасный сезон в этом году установлен с 1 апреля (в прошлом году был установлен с 5 апреля). Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности, сохраняется третий класс пожарной опасности, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, 10 октября в Мордовии огонь от природного пожара перекинулся на два села. Пострадали 16 домов в Торбеевском районе республики.