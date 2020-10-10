В Мордовии природный пожар перекинулся на дома

https://static.news.ru/photo/bdd80364-0b00-11eb-aa82-fa163e074e61_660.jpg Фото: 13.mchs.gov.ru

В Мордовии огонь от природного пожара перекинулся на два села. Пострадали 16 домов в Торбеевском районе республики.

В населённом пункте Носакино повреждены четыре жилых дома и два нежилых строения. В селе Новая Пичеморга пламя затронуло десять нежилых построек. Обошлось без пострадавших.

По данным МЧС, пожар уже локализован.

В общей сложности в селе Носакино находится 144 жилых дома с населением 368 человек, а в Новой Пичеморге — 17 жилых домов с населением 40 человек, передаёт ТАСС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало сжигание сухой растительности.

Ранее, как писал NEWS.ru, природный пожар охватил четыре жилых дома в городе Сердобске Пензенской области. Пламя также перекинулось на нежилой дом и две хозяйственные постройки.