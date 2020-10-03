Под Чебаркулем пьяная женщина без прав сбила троих детей

https://static.news.ru/photo/5ae4a59a-0615-11eb-9398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Челябинской области, не имеющая водительских прав и находившаяся за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сбила троих детей, катавшихся по деревне на скутере, один мальчик погиб, двое госпитализированы.

В деревне Бутырки Чебаркульского района произошло столкновение скутера под управлением несовершеннолетнего 2010 года рождения и автомобиля ВАЗ-2110, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате ДТП 10-летний пассажир скутера погиб, 10-летний водитель и трёхлетний пассажир были госпитализированы.

ДТП произошло в субботу в 16:00 по местному времени. 29-летняя виновница аварии с места происшествия скрылась, но её быстро нашли. Материалы ДТП переданы в СУСК РФ по региону.

Как писал NEWS.ru, на пешеходном переходе в центре Москвы автомобиль сбил восьмилетнюю девочку. Её доставили в больницу. Как оказалось, пострадавший ребёнок — дочка владельца крупной рекламной фирмы Hungry Boys Владилена Ситникова. Девочка шла в музыкальную школу и немного отстала от мамы. Когда она стала её догонять, то не заметила чёрную Toyota с номерами ЕКХ, едущую по выделенке. Очевидцы ДТП сняли видео с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина в костюме пытается ногами загородить номер машины 888 и всё время куда-то звонит. Такие «красивые» номера чаще всего используют для оперативных автомобилей спецслужб и расшифровываются в народе «еду как хочу».