Площадь пожара во Владимирской области выросла до 800 кв. м

https://static.news.ru/photo/174af026-822c-11eb-aec6-96000091f725_660.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

В городе Коврове Владимирской области горит производственное здание. Площадь пожара увеличилась до 800 кв. м.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар возник в здании рядом с заводом имени Дегтярёва, информация о пожаре поступила в 05:03 мск. Когда пожарно-спасательные расчёты прибыли на место, они увидели, что наблюдается сильное задымление на третьем этаже. Предварительно площадь возгорания оценивалась в 300 кв. м, однако она выросла.

В 08:15 пожар локализован на площади 800 кв. м, — приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

По имеющейся информации, в момент возгорания людей в здании не было.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что крупный пожар произошёл на автостоянке в городе Донском Тульской области. Там сгорели 13 автомобилей.

По информации пресс-службы регионального МВД, возгорание произошло утром 8 марта на неохраняемой парковке, расположенной на улице Новой. Огонь уничтожил пассажирские микроавтобусы марок Iveco, Ford Transit и Volkswagen Multivan, а также легковые машины УАЗ-3309, УАЗ Patriot, Nissan Pathfinder и Opel.