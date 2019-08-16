https://static.news.ru/photo/cce3c21c-c01f-11e9-b437-fa163e074e61_660.jpg Фото: A. Modersitzki/marinetraffic.com

Восемь членов экипажа судна «Мармалайта», среди которых трое граждан России, захвачены пиратами у берегов Республики Камерун, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

15 августа в районе порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании „Ультрабалк“ грузовое судно „Мармалайта“, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, — сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации.

По сообщениям Посольства России в Яунде, власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами для содействия скорейшему освобождению российских граждан.

Ранее News.ru писал, что пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy с 23 россиянами и одним украинцем на борту. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули. Атака на контейнеровоз произошла во время дрейфа судна в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу в Гвинейском заливе в ночь на 2 января.