https://static.news.ru/photo/fcaa21d2-bf7d-11e9-aea1-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: Дамир Юсупов/vk.com

Посадка пассажиров в аэропорту Жуковский и подготовка самолёта к рейсу проходили в штатном режиме. Об этом рассказал командир воздушного судна Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.

Он отметил, что экстренная ситуация начала развиваться лишь в воздухе. При этом, по его словам, он не считает свои действия после аварийной посадки героическими.

Честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров, экипаж, — сказал Юсупов в эфире программы « 60 минут » на телеканале « Россия-1 ».

Борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москва в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, они попали в двигатели, и те вышли из строя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 74 человека. Часть из них были доставлены в больницу. Одна женщина госпитализирована, остальные после осмотра у врачей отправились домой.

Как писал News.ru, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию. Экипаж самолёта на время проверки обстоятельств ЧП отстранён от полётов, однако пилоты готовы вернуться в небо в любой момент.