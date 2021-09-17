Певец Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии

Советского и российского автора-исполнителя и композитора Кая Метова госпитализировали после ДТП в Белоруссии. Певец должен был дать концерт по случаю Дня города Гродно. Об этом сообщает Информационный портал города.

Последним сообщением Метова на странице в Instagram стал пост по прилёту в аэропорт Минска. В январе 2021 года скончалась мать певца. В своём обращении в социальных сетях он поблагодарил её за «счастливое детство» и поддержку на протяжении всей жизни.

Позднее журналистам РИА Новости удалось связаться с Метовым. Он рассказал, что все живы и здоровы.

Нам была сразу оказана первая медицинская помощь, — уточнил артист.

В апреле 2021 года музыкант Слава Марлоу (Артём Готлиб) попал в ДТП в Москве под собственную песню. Отчёт о происшествии саунд-продюсер опубликовал в сторис. Судя по кадрам, происшествие обошлось без пострадавших, помялись только бамперы машин. Виновником происшествия оказался владелец иномарки, въехавшей в Mercedes музыканта.

6 августа в аварию попал шоумен и актёр Гоген Солнцев. Он опубликовал в сторис Instagram видео из салона своего автомобиля и сообщил срывающимся голосом, что попал в ДТП. По его словам, в него сзади въехала какая-то машина.