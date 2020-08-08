Петербуржец погиб в Кабардино-Балкарии во время камнепада

В Кабардино-Балкарской республике в результате камнепада погиб альпинист из Санкт-Петербурга.
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В воскресенье поступила информация о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыл-Су, пик Трапеция, на высоте 3740 метров под камнепад попал альпинист 1939 года рождения, — говорится в сообщении.
Погибший находился в горах в составе незарегистрированной группы из шести человек. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Кабардино-Балкарии 83-летний Рамазан Джаппуев совершил восхождение на Эльбрус в честь своих коллег — первых строителей горного курорта. Его сопровождали сын Адамей — спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС со своими коллегами и дочь Саният — медик, работающая на канатно-кресельной дороге Чегет.
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