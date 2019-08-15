https://static.news.ru/photo/73ca8c58-bf46-11e9-8ced-fa163e074e61_660.jpg Дамир Юсупов Фото: le.aviateur/vk.com

Власти страны в короткие сроки решат все формальности, связанные с награждением пилотов, сумевших посадить А-321 в Подмосковье, однако окончательное решение по этому поводу должен принять президент. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Поэтому после того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены, — цитирует его РИА Новости .

Ранее в Росавиации сообщили, что ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели самолёта, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.

Ранее News.ru писал, что система отпугивания птиц в момент ЧП с А-321 работала исправно. Об этом сообщили в Лётно-исследовательском институте им. Громова.